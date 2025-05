Pamela Nasello: “Este 2025 es un año bisagra para mi carrera musical”

La cantautora Olavarriense, radicada en Quilmes, pasó por “Enfocados”. Nos habló de su presente musical, sus proyectos y sueños y nos regaló sus canciones. Pamela viajo hace algunos años con una valija llena de ilusiones a Capital a estudiar canto, hoy formó una familia, tiene su estudio y además es Instructora Artística y Vocal Coach.