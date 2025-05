Casi un centenar de instituciones habrá en el desfile por el 25 de Mayo

Lo confirmó Sofía Arévalo, subsecretaria de Cultura del Municipio, en diálogo con la unidad móvil de LU32. Se refirió a la diversidad de organizaciones que ya confirmaron su presencia y, además, anunció que estará un escuadrón del Regimiento, sirviendo el chocolate. Desfilarán por Rivadavia entre General Paz y Dorrego, pero se interrumpirá el tránsito entre Álvaro Barros y Coronel Suárez, explicó. También mencionó la actividad por el 15° aniversario del Centro Cultural San José, este sábado.