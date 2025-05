RADIO EN VIVO

En la jornada de este jueves, el Honorable Concejo Deliberante rechazó por mayoría la Rendición de Cuentas 2024, luego de una sesión extraordinaria de cinco horas que finalizó con un encontronazo entre los concejales pertenecientes a Unión por la Patria y los ediles de los bloques de PRO-ERF y Juntos por Olavarría. Las principales acusaciones entre ambos tuvieron que ver con

Guillermina Amespil, parte del bloque amarillo en el Concejo, se refirió a lo vivido en la sesión durante la mañana de LU32. Manifestó que luego del resultado de la sesión de este jueves, le queda una sensación de "mucha preocupación".

"Lamentablemente nunca tuve una buena expectativa de este gobierno. Y confirmarlo tan rápido, la verdad que me preocupa. No me parece un buen augurio, además de que es histórico. Hacer historia de esta forma me parece que no es lo más simpático que les debe estar tocando vivir", sentenció la concejal.

"Hay periodos donde son muy políticas estas cuestiones, y hay veces que son muy técnicas. Y me parece que la del jueves 23 de mayo de 2025 fue una sesión que tuvo ambas posturas bastante marcadas. Hubo mucha política, mucho posicionamiento, pero también hubo desde lo técnico un gran basamiento y un análisis que también en estas cuestiones, que son de número, que me parece que es fundamental. Realmente en lo técnico, es importante basarse en números, ellos no mienten. Los humanos a veces sí, a veces no, dejémoslo ahí", describió Amespil.

"Es, para mí, una de las sesiones más desafiantes que siempre tenemos en el año, ya sea como oficialismo, como oposición, así que me parece que sí es un gran trabajo", añadió la concejal.

Por otro lado, la concejal se refirió a los argumentos que sustentan la decisión de no aprobar la rendición, donde destacó que la rendición de cuentas se presentó “cortada”, aunque no culpó a Eugenia Bezzoni de este hecho.

" Creo que fue una decisión política de enviar la revisión de cuentas cortada. La presentación formal tenía 338 hojas y los anexos no incluidos eran más de 1.600. Igualmente, nuestro estudio obviamente implicó la totalidad de la documentación, dándola por buena, por fidedigna, aún siendo apócrifas", indicó Amespil.

"Si yo hubiera tenido que presentar el resumen de mi primer año de gestión, estoy segura que hubiera presentado todas las hojas completas. Como dijimos ayer, me hubiera lucido, me hubiera contado a la ciudadanía en cada hoja qué hicimos por Olavarría. Ya cuando uno recorta la información me parece que es un mensaje también que está enviando, que no es solo a los concejales, es a los vecinos. Entonces, en definitiva, no querer terminar de contarle a los vecinos lo que se hizo, y me parece que perdieron la oportunidad. Esa fue también una de las conclusiones que llevamos nosotros", reflexionó la concejal.

"Yo estoy muy orgullosa del trabajo que hizo la gestión Gali. Fueron 8 años para nosotros de gran crecimiento, y para mí fue una experiencia transformadora en lo particular. Sigo hablando de la gestión nuestra, pero porque estoy orgullosa, porque tengo muchísimas cosas más para contar", celebró Amespil.

"Yo no creía estar viva para escuchar a un kirchnerista hablar de corrupción. Y ayer me tocó eso, estar sentada escuchando. Yo no lo puedo creer", puntualizó Guillermina Amespil, concejal del bloque Juntos por el Cambio.