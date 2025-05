‘Uno responde porque no tienen autoridad moral para hablar de corrupción’

Aguilera indicó que lo sucedido con los números y lo relatado por la oposición, tiene que ver con el ordenamiento que hubo que hacer en el municipio.

“Esto es como una economía familiar: Si vos no estás llegando a pagar las cuentas, no te vas de vacaciones o no te vas a comprar el auto último modelo. Lo primero que había que hacer era ordenar las cuentas. Y entonces eso significa que tenemos que tener una gestión responsable. Y el intendente lo que hizo fue tener una gestión responsable” describió.

Y profundizó: “si estamos hablando de un municipio que heredó un déficit histórico, un municipio que además le están cayendo los ingresos, en un contexto inflacionario, y que además tenía que resolver un problema importante, que era destinar recursos para la masa salarial”, consideró que “Es lo más lógico que el gasto en capital se haya reducido. Para poder sanar las cuentas. Y que el año próximo se puedan hacer las obras que se tienen que hacer. Esa es la realidad”.

Describió que fue el “contexto inflacionario que hizo que haya más gastos que ingresos, pero al mismo tiempo, enfrentamos dos temporales fuertísimos que eso también insumió muchísimo tiempo y recursos del municipio”.

“Al mismo tiempo habíamos heredado un déficit de tres mil millones de pesos, todo ese contexto y en todo ese año se trabajó para reducir ese déficit, se trabajó para salir de esa situación, se trabajó para compensar también el déficit que había con los trabajadores en cuanto a su salario y en cuanto a las paritarias y en todo ese contexto se logró una rendición de cuenta super habitaria por más de 1400 millones de pesos” sentenció.

Afirmó que es “una gran noticia para los vecinos de Olavarría que haya habido una gestión ordenada, una gestión austera, que ha sabido administrar los recursos de los vecinos para llevar adelante una gestión que terminó el año 2024 con un superávit”.

En esta línea, el concejal insistió con que la oposición buscó “argumentos para rechazarlo sin ningún sentido”, lo que le dejó un sabor amargo.

Al momento de responder por una de las observaciones que llegó desde los libertarios, Aguilera explicó cómo es el cálculo de ingresos, versus el proyectado e inflación en un mismo período.

“Cuando uno hace una fotografía de todo el año y ve que la inflación bajó o se subió a un punto que estaba por debajo de lo que se esperaba, como sucedió, entonces la foto final del mes de diciembre es: hubo más ingresos que inflación. Ahora, en el mes a mes la realidad es otra. Porque hubo meses, sobre todo los primeros meses del año, donde la inflación acumulada interanual era superior a la inflación que se dio finalmente en diciembre, que fue acumulado de 117 por ciento”.

“Entonces -recordó- en aquellos meses estábamos muy por debajo de la inflación en cuanto a los ingresos. ¿Eso qué significa? Muchas veces, como oposición, vos tomás los números como te conviene, para tratar de sacar y decir lo más negativo posible”.

Y rememoró cuando la oposición reclamaba que se use el superávit que existía en el primer semestre para determinados gastos u obras.

Finalmente, respondió acerca de los cruces relacionados con el sector del gallismo, que se dieron en la última parte de la sesión especial.

“Estamos hablando de una gestión de gobierno que está implicado en todo tipo de causas de corrupción que han circulado en Olavarría en los últimos años y que ha malgastado y malversado los fondos de los olavarrienses y despilfarrado los fondos de los olavarrienses de una manera increíble”.

Y recalcó: “No te pueden hablar de cómo se maneja o se ahorra el gasto en un municipio, un municipio que fue deficitario por 3.000 millones de pesos, que contrató más de 500 empleados y que perdió la capacidad propia de hacer obras públicas con el fondo del impuesto a la piedra, que se perdió durante la gestión de Galli”.

“Galli tomó esos 500 militantes y empezó a pagar con el fondo del impuesto a la piedra. Cómo uno no se va a sentir indignado y no va a responder ante las acusaciones de algunos sectores que no tienen la autoridad moral para hablar de esas cosas” finalizó.