Talleres Protegidos prepara más de 300 porciones de locro

Se pueden encargar hasta el sábado y se retiran el domingo al mediodía de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno. Alberto Muia, uno de los referentes de la institución de calle Lavalle, indicó a la unidad móvil de Radio Olavarría, que aún quedan porciones, que pueden reservarse al 50 06 39 ó 440833.