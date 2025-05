El desarrollo del Fútbol Femenino en Olavarría

En el marco del Día Internacional del fútbol femenino, visitaron los estudios de L.U. 32 en el programa" Vivo La Tarde " Maylen Vivas, jugadora del sub 17, Agustina Montero y Gisella Herrero, jugadoras de Primera División del Club Estudiantes de Olavarría. Hablaron de sus comienzos en la actividad, de como se da la aceptación por parte de la sociedad, el rol de la familia como apoyo fundamental y cuáles son las aspiraciones de cada una de ellas de aquí al futuro.