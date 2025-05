“Hay entre tres y cuatro millones de personas en el país que están buscando sus orígenes biológicos”

“A los cinco años me entero de que soy adoptado y a los 13 años empecé en lo que es la búsqueda de mis orígenes biológicos. Estuve más de 20 años buscando y en el año 97, un 26 de mayo, encontré mi familia”, contó Sergio Herrera en diálogo con LU32.

“Después de buscar más de 20 años. Pasaron otros 20 años hasta que decidí escribir el libro porque me encontré en el camino un montón de gente que estaba en la misma situación en la que yo estaba y todos decían que podía ayudar, ya que había encontrado mi historia, podía ayudar”, afirmó y comentó que hasta se decidió a ir a “Gente que busca gente”, un programa de TV de hace unos años atrás que ayuda a las personas que buscar su origen.

“Primero no quería escribir el libro porque era una cuestión, me parecía que era algo privado. Y después cuando me entero de la cantidad de personas que estaban en la misma situación mía, decidí escribir para ver si, bueno, acompañar de alguna manera a aquellos que estaban en la misma situación”. Fue por aquellos días que se cruzó con Sergio Sarachu, un viejo amigo periodista con el que había compartido una época de trabajo y entonces se dio cuenta de que ya tenía a quien se encargaría de ese trabajo.

“En un primer momento él se niega porque dice, yo soy poeta, no puedo escribir esto. Digo, pero sos periodista y de los buenos. Así que, bueno, lo obligué de alguna manera a escribir el libro. Yo lo tenía todo escrito, en todo lo que era mi historia. Entonces se lo di a él y después de un par de semanas, que me había dicho que no y demás, me encontró un día en casa y me dice, escribí un par de capítulos y que los escuches”, contó.

“Cuando escuché los capítulos, la verdad que me puse a llorar, me emocioné mucho, porque era realmente como que estaba viendo la película de que yo ya había vivido. Y así comenzó la ejecución del libro en el año de 2016”, manifestó Herrera.

“No pensé la repercusión que tuvo el libro una vez que salió. Primero fue una locura lo que fue la presentación del libro. La primera presentación se hace en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas donde fueron más de 200 personas, y después volví a hacer una segunda presentación el 2 de septiembre del mismo año en el Teatro Municipal, donde fueron casi 300 personas”, comentó.

“Después me entero que en la situación en la que yo estaba, hay aproximadamente entre tres millones y medio, cuatro millones de personas en el país que están buscando sus orígenes biológicos, por fuera de lo que tiene que ver el periodo de la dictadura”, explica.

“La gente se fue conectando a través de las redes sociales y después empecé a tener charlas con un montón de gente. Y después surgió algo que lo hice durante dos años. Me dediqué a entrevistar personas que estaban en la misma situación y así que buscaba gente en las redes sociales. Estaban en la misma situación”.

“Estuve en varios grupos de ayuda, en los cuales tanto hacemos charlas, entrevistas, para de alguna manera que la gente no abandone, porque lo más común es que abandonen la búsqueda por la falta de datos, por los secretos familiares, que hacen que la gente no se pueda encontrar con sus orígenes. Y porque, bueno, por supuesto, generalmente es muy difícil, ya que la gran mayoría, o si nacen nenas, dicen que son varones, o están anotados en fecha distinta, por lo tanto no hay registro de los años 60, 70 y 80”, afirmó y señaló, en ese sentido, que son muy difíciles las búsquedas.

“Una de las grandes cosas que yo siempre le digo a los buscadores es que cuando hacen entrevistas o preguntas a los familiares que pueden saber algo, vuelvan otra vez a los mismos familiares dentro de mi tiempito y vuelvan a preguntar las mismas cosas, van a ver que van a encontrar otras distintas” dijo y sostuvo que “el derecho a la identidad es el primer derecho que uno tiene, y yo siempre trato en lo imposible de acompañar a todos aquellos que cuando vienen y me preguntan. El tema es no abandonar, y los grupos de ayuda, los grupos en los que pertenecemos muchos, está bueno sentirse acompañado”.