Isaura: ‘Este es uno de los barrios más olvidados’

En diálogo con LU32, Silvina Echeverría, referente de la Junta Vecinal del barrio Isaura, contó cuál es la realidad que enfrentan día a día los vecinos de la zona. Aseguró que "todas las gestiones" se olvidan del barrio, y que- “si nosotros no insistimos, si no hablamos con los medios, no somos escuchados”.