La industria ceramista en franco retroceso

Bustamante apuntó directamente al gobierno nacional cuando indico que “parece que los trabajadores estamos castigados por las políticas de este gobierno, desde enero de 2024. Estamos preocupados por la situación”.

Respecto de la situación puntual de Olavarría explicó que “hoy nos encontramos con que no está saneada la situación, se habla de suspensiones de 60 días en Olavarría y Córdoba; después de las suspensiones no sabemos qué sigue. La empresa dice que es momentáneo para aguantar la situación, pero si no mejora estamos hablando de despidos por disminución o merma de trabajo”.

En cuanto a la relación con la empresa expresó que tienen “buen diálogo y hemos llegado a buen puerto; excepto por la última situación. A este gobierno no le interesa ni el trabajador, ni la industria nacional; no creo que la empresa haya sido recibida por el gobierno”.

“El 50% del rubro en el país, está en la misma situación. Arouxet y Lascano, como representantes locales de LLA no están interesados tampoco en lo que pasa en su propia ciudad, no se donde viven esta gente que no se entera” sentenció categórico el secretario gremial del SOECO.