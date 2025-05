El ex vocero Balbi recordó el hundimiento del ARA San Juan

Actualmente reviste como Secretario General de la Armada Argentina, y formó parte de la conferencia de líderes que se desarrolla este martes en el Sheraton, donde participa Radio Olavarría. El contraalmirante mencionó que, para la fuerza luego de Malvinas, la pérdida del submarino y los héroes, fue la peor tragedia de su historia.