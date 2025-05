Autovía en Ruta N°3: “El silencio fue absoluto”

En primer lugar, la senadora Mandagarán señaló que, unos días después de la convocatoria y luego de 10 años de reclamos, la sensación que queda es que se “pretende hacer un desgaste sobre un reclamo que es genuino”.

"El domingo fue retomar reclamos que hace años que se vienen haciendo. Este grupo de autoconvocados iniciaron hace más de diez años este pedido. Y lo que vi es una sensación de no ser escuchados. De un desgaste, o de que se pretende hacer un desgaste sobre un reclamo que es genuino, que cada vez está costando más vidas y que nadie pareciera hacerse eco del mismo. Pero bueno, la sensación es nadie nos escucha, pero aún así hay que seguir reclamando, seguir golpeando puertas, seguir convocando a mantener firme este reclamo", describió la funcionaria provincial.

"Difusión creo que faltó, porque la verdad la convocatoria no fue muy masiva. Sabemos que este tipo de reclamos no lo son, lamentablemente. Hubo obviamente representación del Ejecutivo y del Legislativo local. Pero bueno, por ahí la presencia de la comunidad en general fue poca. Hubo gente que manifestó que no sabía, que no se había enterado de la actividad", se lamentó Mandagarán. En sintonía, aclaró que desde los representantes locales de la gestión nacional no se acercó ninguno a la jornada, y tampoco se contactaron con quienes estaban presentes en los siguientes días.

Asimismo, la senadora bonaerense indicó que “aunque no tengamos peaje, pagamos impuestos nacionales. Es una obligación que tiene el Estado y es un derecho constitucional de quienes circulamos, la seguridad”.

"Notamos esta falta total de mantenimiento en muchos aspectos. Desde el estado en el que se encuentra la cinta asfáltica, porque hay zonas en las que sinceramente es peligrosísimo transitar por los pozos, y hasta se ha deformado en cierta forma el circuito normal de la ruta, pero además porque no se cuenta con ningún tipo de señalética, ni vertical, ni horizontal, ni sobre la cinta fáltica, ni sobre el espacio de la banquina", indicó Mandagarán.

"Quien no la conoce a la ruta, no sabe en qué momento viene una curva, en qué momento puede tener paso, en qué momento no. No hay ningún tipo de identificación de nada, ni de cartelería, ni de pintura. Lo cual también hace mucho más peligroso y más grave la falta de compromiso y de cumplimiento que se tiene que tener en resguardo de quienes circulan", puntualizó la senadora.

Por último, Mandagarán se refirió a la reactivación de las obras en un tramo de la Ruta 3, aunque remarcó que es en un tramo “muy pequeño” y que no conlleva tanto riesgo:

"El reclamo tiene más de 20 años. La obra se inició, estuvo un tiempo parada. Se reinició en la gestión nacional anterior, después se paró y hará cuestión de seis meses, más o menos, se volvió a reactivar. Muy lento al principio, ahora tiene como otro volumen de trabajo. El tema es que, más allá de que uno celebra este reinicio de la obra, es un tramo muy pequeño y además es el tramo en el que menos riesgo se tiene. Más allá de que el último accidente grande en el que estuvo involucrado un micro y un camión, se da en un sector en el que está la obra, la verdad es que nosotros estamos continuamente teniendo accidentes en este tramo de Azul a Las Flores, producto del estado en el que está la ruta, que es terrible", concluyó la senadora provincial Lorena Mandagarán.