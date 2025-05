‘Nos está faltando credibilidad e instituciones’



Diego Guelar, ex embajador y político argentino, estuvo presente en la sexta edición de Líderes TV Fórum 'CEO's Evolution', que se desarrolló este martes en Buenos Aires. En diálogo con Lu32 se refirió al estado de las relaciones internacionales con China y Estados Unidos en unos años, y consideró que ‘va a ir para adelante’. Aseguró que a Argentina le falta credibilidad para atraer inversiones, porque ya tienen muchos recursos disponibles. También se expresó en relación a una ‘crisis dirigencial empresarial’.