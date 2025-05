‘Hoy las compañías tienen en agenda poder adoptar la inteligencia artificial en sus procesos’

Foto: Forbes

Lo expresó en Lu32 Luz Borchardt, cofundadora de ‘Henry’, una academia que se dedica a ayudar a las empresas a incorporar inteligencia artificial en todos sus mecanismos. Remarcó la importancia de esta, pero que muchas no saben cómo utilizarla. A la par, adelantó que se estima que para 2030 6 de cada 10 personas van a tener que adaptarse a las nuevas habilidades para seguir siendo competitivos en el mercado laboral.