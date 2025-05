APPS, la palabra de los ganadores

La unidad de Leopoldo Cirioli, ganador en la Monomarca

Las tres categorías de APPS pasaron por el circuito “Segundo TaraborellI” de Tres Arroyos para disputar la tercera fecha del torneo. Los triunfos quedaron para Leopoldo Cirioli, Bernardo Fucci y Leonardo Marotta.