Quinteros de la Agricultura Familiar dejaron de feriar en parques y espacios verdes porque fueron denunciados

Foto: Archivo

En el aire de LU32, Enrique Hohl, referencia del movimiento Pueblo a Pueblo en Olavarría, explicó lo que les está sucediendo. Mencionó que no hay un reglamentación a la que puedan atenerse, por lo que no pueden darles habilitación. En otro orden, sostuvo que por la caída del consumo, no pueden alquilar un local.