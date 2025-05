Vasectomías en la Provincia: cada vez más hombres eligen el procedimiento

En los últimos días, desde la provincia de Buenos Aires se ha reportado un aumento en la cantidad de vasectomías que se concretan entre la población masculina. Tendencia que, según Gisela Stablun, directora de Salud Sexual y Reproductiva, viene reportándose desde hace varios años.

En primer lugar, Stablun explicó en qué consiste una vasectomía, la cual definió como un "procedimiento ambulatorio", además de asegurar que los pacientes suelen "irse caminando a sus casas" luego de la intervención, la cual dura "entre 10 y 20 minutos". En sintonía, la funcionaria aclaró que se utiliza anestesia local, pero que el proceso es bien tolerado por los que eligen realizárselo, y que en general sólo se necesita "un Ibuprofeno para atender alguna molestia puntual".

Stablun también puntualizó que para realizarse el procedimiento el paciente masculino no necesita ningún tipo de autorización judicial o médica, y tampoco de su eventual pareja. "Cualquier persona adulta puede realizarse una vasectomía o, en caso de las mujeres, una ligadura tubaria (conocida coloquialmente como ligadura de trompas) sin ningún requisito más que las condiciones médicas quirúrgicas".

“Históricamente la anticoncepción siempre fue pensada para las mujeres. En general la mayoría de los métodos anticonceptivos, desde las pastillas, hasta la ligadura, los inyectables, el DIU, el SIU, implantes subdérmicos, siempre están pensados y dirigidos a las mujeres. Y el preservativo, que aparte de prevenir el embarazo, también previene las infecciones de transmisión sexual, era lo único que utilizaban los varones. Si bien se intentó el desarrollo de algunos otros métodos, no con tantos buenos resultados”, explicó Stablun.

“Podríamos pensar que desde el 2018, cuando empezó la discusión en relación a la interrupción de embarazo, los varones se ven más involucrados en las decisiones en relación a la salud sexual y reproductiva”, puntualizó la funcionaria.

Stablun también explicó qué es lo que se necesita para realizar vasectomías en el ámbito de la Salud, y afirmó que lo más difícil de conseguir son las pinzas, que son importadas.

En cuanto a las explicaciones que brindan los pacientes a la hora de elegir realizarse una vasectomía, la directora de Salud Sexual y Reproductiva señaló que son las siguientes: “La gran mayoría nos cuentan que ya tienen la cantidad de hijos que deseaban, como uno de los principales motivos. Si bien atendemos personas que no tienen hijos, pero expresan el no deseo de tener hijos, la gran mayoría ya tienen y expresan que la cantidad que tienen ya es satisfactoria. Y otro de los motivos muchas veces es lo económico, cuentan que están en una situación económica compleja y prefieren no seguir teniendo hijos”, expresó.

La funcionaria fue clara en explicar que la vasectomía no tiene ningún tipo de consecuencia en el placer sexual masculino, ni tampoco en la salud. También estableció que la vasectomía no reemplaza al preservativo como método de protección contra enfermedades de transmición sexual.

Finalmente, la funcionaria bonaerense precisó que la relación entre la baja en la natalidad y los procedimientos anticonceptivos no es tan directa. “La razón (de la baja natalidad) es mucho más profunda”, puntualizó.

“En realidad la baja de la natalidad viene sucediendo ya hace muchos años. Muchas veces se lo quiso vincular sólo a la anticoncepción o a las interrupciones de embarazo, pero en realidad es un tema muchísimo más profundo. Tiene que ver muchas con que a veces la situación económica hace que uno no pueda ampliar la familia. También puede suceder que las tareas de cuidado muchas veces recaen sólo sobre las mujeres, esto implica que una persona que si decide tener un hijo o una hija tenga que pensar en toda una batería de cuidados que, si no tiene una red que lo pueda contener o los recursos económicos hacen dudar en relación a la paternidad o a la maternidad”, analizó Stablun.

“Entonces me parece que es mucho más profundo. Que la baja en la natalidad no sólo tiene que ver con el uso de métodos anticonceptivos o con las interrupciones de embarazo, sino con los proyectos de vida y con la situación social y económica. Y no es algo que suceda solamente acá en el país sino en el mundo, ni hablar del tema de guerra y todo lo horrible que sucede”, concluyó la directora de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Buenos Aires.