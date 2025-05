Alertan sobre el uso de los vapers en adolescentes

El médico pediatra Gastón Seambelar, abordó al aire de LU32 la problemática creciente del uso de los cigarrillos electrónicos, conocidos como “vapers”, entre los adolescentes. Destacó que, si bien el consumo no es tan grande en Olavarría, hay que estar atentos a que se produzca un aumento en el futuro.