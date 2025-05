"Hoy en día en los jardines de infantes es necesario que los chicos vuelvan jugar"

Así lo indicó Roxana Falacara, maestra jardinera jubilada y ex directora del jardín Libertas. Con motivo del día nacional de los jardines de infantes y de la maestra jardinera estuvo en los estudios de LU 32 en el programa " Vivo la Tarde". Hizo un recorrido por su vida en la docencia, habló del lazo entre las docentes, los niños y la familia y de como cambiaron algunos comportamientos con el paso de los años y la aparición de las pantallas. En este marco dijo que, en la actualidad se ve una necesidad de que los chicos vuelvan a jugar