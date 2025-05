Planificación: la clave para el crecimiento urbano

Alejandra Vornetti, ingeniera civil, docente de la facultad de ingeniería en las cátedras de Hidrología y Obras Hidráulicas; habló en lu32 sobre la importancia de contemplar el futuro de las ciudades, su crecimiento y proyectar sistemas de manipulación de agua efectivos en el tiempo.