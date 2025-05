Dardo Seibel: "Lamentablemente la visualizacion pasa por el resultado deportivo"

El Director Técnico y formador, Dardo Seibel, habló en "60 Minutos" sobre la charla informativa que se brindó desde el Departamento de Selecciones Juveniles de la Liga de Fútbol de Olavarría el pasado Martes. La misma fue dirigida a Profesores, Dirigentes y delegados de las instituciones olavarrienses.