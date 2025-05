En el Día del Bicicletero y el Día del Folclorista, entrevistamos a dos referencias

Ambas personas se desarrollan profesionalmente en Bicicletería Santa Elena y atendieron la requisitoria de la unidad móvil de Radio Olavarría este jueves. Héctor José Barbosa y Jorge Holman trabajan juntos. En el caso del segundo, además, integra el Grupo Suyai, por lo que tiene doble festejo en la fecha.