Elecciones Ciencias de la Salud: 'Es un proyecto colaborativo'

En el marco de las elecciones en la Facultad de Ciencias de la Salud de este 30 de mayo, al aire de LU32 se expresaron las candidatas a decana y vicedecana por la lista opositora, Bettina Bernardelli y Carla Falabella. Destacaron que su propuesta surge de la colaboración con otros claustros y colocaron la relación entre la casa de estudios y la sociedad olavarriense como prioridad.