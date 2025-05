Maceo: "En la Unión de Clubes estamos preocupados por el AMCO"

José Maceo, presidente de la Unión de Clubes Olavarría, habló en 1160 Competición y manifestó la preocupación por la situación que atraviesa el AMCO e informó que se reunió con el intendente de la ciudad, Maximiliano Wesner.