Convocante marcha por la emergencia en Discapacidad

En la tarde de este jueves, representantes del sector de discapacidad se concentraron en el Paseo Jesús Mendía y elevaron su reclamo frente a la crítica situación que atraviesan los prestadores respecto a los pagos de haberes y la falta de actualización de sus honorarios. Se hicieron presentes terapistas ocupacionales, psicopedagogas y demás referentes tanto del sector privado como público.