"Folklorista se nace, no se hace"

Así lo aseguró (en alusión al día nacional del folklorista que se celebra todos los 29 de mayo en nuestro país) Tommy Perez, organizador del certamen de peñas del Festival de Doma y Folklore de Olavarría y armador de la Agrupación "Repiquetear" que desfiló el pasado 25 de Mayo.