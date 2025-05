LU32 dice presente en Agroactiva 2025

El reconocido periodista especializado en el sector agropecuario, Luis Alberto Ciucci, adelantó la cobertura que va a realizar la próxima semana en conjunto con Conexión 7400, en la venidera edición de Agroactiva 2025, que se llevará a cabo en la ciudad de Armstrong, provincia de Santa Fé, del 4 al 7 de junio.