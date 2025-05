A 11 años del ascenso de Estudiantes al TNA

El entrenador del Bata en aquel logro, José Pisani, estuvo en 60 Minutos. “Me siento parte de Estudiantes” manifestó. Aquel 29 de mayo del 2014 Estudiantes venció a Regatas en Concepción del Uruguay 71 a 69 y obtuvo el ascenso.