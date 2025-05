Aniversario Sierra Chica: 'La fecha se elige como símbolo de resistencia de los pueblos originarios"

Josefina Torres, quien es parte de la mesa de gestión educativa de la localidad, explicó que la decisión de establecer de manera formal una fecha de aniversario para Sierra Chica es parte del trabajo relacionado con la identidad local. Además, indicó por qué se eligió el 30 de mayo: fue en honor a la batalla entre los primeros habitantes de la zona y el ejército de Mitre.