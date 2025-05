'En este museo sucedió la historia'

Con motivo del aniversario N°113 del nacimiento de Torcuato Emiliozzi, la Unidad Móvil de LU32 visitó el Museo Municipal Hermanos Emiliozzi. Su coordinadora, Susana Martínez, señaló que los hermanos Emiliozzi son una parte importante de la identidad olavarriense, ya que a través de su trayectoria en el automovilismo lograron posicionar a Olavarría en "lo más alto".