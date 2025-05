Pepe Cibrián: “La forma de hacer teatro ha mutado, básicamente desde lo técnico”

El reconocido director teatral habló en “Enfocados” a días de presentar su musical “Calígula” en el teatro Municipal. Contó porque la obra está aún vigente, enalteció al musical como género teatral y destaco que la forma de hacer teatro ha cambiado por el avance de la tecnología, pero que nunca podrá ser reemplazado, ni siquiera por la inteligencia artificial.