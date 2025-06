" La vocación de bombero siempre estuvo "

Sobre los comienzos contó " Empecé con la vocación de bombero a los 32 años. Era algo que tenía pendiente. Siempre quise ser bombero, pero lo postergada por una cosa u otra".

Recordó "Al principio me costo mucho porque ya estaba casado, tenia una familia y con dos hijos . Tener que explicarles que iba a sacarles tiempo a ellos , al trabajo les costó al principio, pero la vocación siempre estuvo ".

Consultado sobre situaciones que marcaron su desempeño como bombero , dijo " Son los accidentes, siniestros ó incendios donde hay menores involucrados . Como soy padre, lo siento más. Es algo que me desespera, me saca de eje .Y son situaciones que quiero solucionar lo antes posible " remarcó.

Por supuesto que también aprovechó para destacar lo gratificante de este servicio voluntario al decir " dar todo, haber cumplido con el deber .Cuando gente pasa por el cuartel a agradecer por lo hecho y eso nos alegra el día. Es gratificante hacer lo que más nos gusta y lo mejor que podemos " sintetizó .

Sobre el final del dialogo hizo una mención especial a la familia " el apoyo de la familia es todo .Sin el apoyo de ellos no seríamos bomberos. El 100 % de los que estamos en el cuartel tenemos el apoyo de nuestras familias. Sino seria imposible " finalizó Sergio.