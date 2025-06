Ser bombero: una forma de vida y una pasión

Pablo Moreno lleva en sus venas sangre bomberil. Su padre y su hermano, primero, y su sobrino después, pertenecen a una estirpe de bomberos voluntarios. Hoy, con la edad de poder jubilarse, se ve lejos de ese momento y habla de la emoción de entrar al cuartel todos los días.