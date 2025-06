Día del Bombero Voluntario: ‘Sin trabajo en equipo, es imposible que esto funcione’

En el marco de esta celebración, el comandante general Raúl Ferreira, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Olavarría, dialogó con LU32 sobre la actualidad bomberil en la ciudad. Abordó diferentes temas, entre ellos la importancia del trabajo en conjunto y de la presencia de jóvenes dentro del cuartel.