Fayanás: ‘Hoy podemos decir que estamos muy bien parados’

El titular de la Asociación Bomberos Voluntarios de Olavarría también se expresó este lunes, en el marco de los actos en la mañana por el día nacional que los celebra. Repasó lo relacionado con la actualidad económica de la institución, los proyectos que se vienen y la calidad humana de los voluntarios.