Bucca: ‘Es un paso hacia el camino de la unidad’

El senador bolivarense Eduardo ‘Bali’ Bucca estuvo en el acto protocolar de Bomberos en Olavarría y se refirió en diálogo con LU32 a la decisión de Cristina Fernández de lanzarse como candidata a legisladora por la Tercera Sección. Reconoció que tiene mucha influencia en este sector y que su decisión invita a otros espacios independientes a sumarse. También destacó la importancia de la política en instituciones como la de Bomberos.