Pastelera olavarriense reconocida en Brandsen

Este fin de semana, en Estación Gómez, se celebró el tercer “Festival del Pastelito”. María Heinrich fue distinguida con el segundo premio. En diálogo con la unidad móvil de LU32, se refirió a la poca expectativa que tenía, debido a la gran cantidad de puestos y expositores que fueron jurados.