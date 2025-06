‘Es primordial fomentar la donación en los adolescentes’

En diálogo con la Unidad Móvil de LU32, la Dra. Paula Morales, responsable del Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal Doctor Héctor M. Cura, reflexionó sobre la importancia de realizar estas campañas de donación de sangre y convocar a jóvenes a sumarse.