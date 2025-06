Wesner anunció reuniones para concretar el destacamento de Loma Negra

Foto: Prensa Bomberos

Fue este lunes en el acto oficial por el Día del Bombero Voluntario, que se dio en el Cuartel Central. El jefe comunal felicitó a los integrantes del cuerpo, agradeció su vocación ejemplar y convocó a la comunidad a seguir su ejemplo de entrega y solidaridad.