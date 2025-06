Ni Una Menos: Con gran convocatoria se realizó la marcha por el 10° aniversario

Se cumplen 10 años del movimiento colectivo que reclama, entre otros puntos, por la vida de las mujeres y contra la violencia machista. La concentración en nuestra ciudad comenzó alrededor de las 17:30 en el Paseo Jesús Mendía y poco tiempo después, comenzó la movilización por las calles céntricas.