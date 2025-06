Transporte: ‘Se está peleando más por el trabajo que por la tarifa’

En una entrevista al aire de LU32, Miguel Bettili, Director Provincial de Transporte de Cargas, habló acerca de la actualidad del rubro. Se refirió a las problemáticas que enfrenta el rubro, y mostró preocupación por "la falta de trabajo" y por el estado de las rutas en la provincia.