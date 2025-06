‘Es un tiempo de inacción absoluta’

"Ha sido un recorrido, un tiempo, de inacción absoluta. No vemos obras, vemos una desinversión en la localidad terrible. En tema seguridad no se ha hecho casi nada, y lo poco que se ha hecho no ha tenido una repercusión real en la comunidad. La salud está postergada... Después de tantos años hay cosas que se han ido veniendo abajo. No tengo una buena respuesta para dar, creo que Olavarría se merece algo mejor", sentenció la referente política al aire de LU32.

En la entrevista, Vergel otorgó su visión sobre las problemáticas que atraviesa la educación en la Provincia:

"En el tema de la educación, hemos alzado la voz durante este tiempo. La violencia obviamente es un tema que preocupa y mucho. Creo que debemos empezar a trabajar sobre herramientas concretas para los docentes, para los personal que está dentro de la institución y también acompañar a las familias que necesitan empezar a ver cómo resolver desde casa algunas cuestiones que después se ven reflejadas en la escuela", señaló Vergel.

En sintonía, la presidenta del partido radical se refirió al rol de los inspectores en la educación bonaerense, a quienes cuestionaron hace algunos días desde el espacio:

"Pero esa violencia no es solamente entre los alumnos. Sabemos perfectamente cómo se están manejando desde otros ámbitos de la política hacia los docentes, no permitiéndoles expresarse, no permitiéndoles que muestren lo que realmente está pasando en las instituciones. Y cuando nosotros hacemos nuestro trabajo y llevamos proyectos concretos a los ámbitos políticos, obviamente después vienen las represalias. A los docentes no les permiten demostrar realmente lo que pasa en la comunidad educativa, entonces la violencia creo que viene desde arriba y está adentro de las instituciones", señaló Vergel.

"El trabajo acá se tiene que hacer en conjunto: comunidad, familias y escuelas. Y, sobre todo, los que están en ámbitos políticos y de dirección tienen que empezar a aportar su grano de arena, no desde la politiquería sino a través de acciones concretas que hagan que las escuelas sean un espacio seguro para nuestros hijos", refexionó la referente política.

Por último, Vergel habló de fomentar el diálogo con los vecinos, quienes según la referente, en cada elección ponen la esperanza “en el lugar equivocado”:

"Creo que en cada elección los vecinos vuelven a poner esperanza en algún lugar, y la están poniendo en el lugar equivocado. Porque con el correr del tiempo no ven las respuestas que se anunciaron en campañas y eso obviamente que lleva al hartazgo. Pero no solamente de los vecinos, a nosotros también, porque uno escucha promesas y después no ve que ni siquiera se inicien acciones concretas para empezar a caminar ese proyecto", concluyó Belén Vergel, presidenta de la Unión Cívica Radical.

CB