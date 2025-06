'El sector está mejor que el año pasado'

Desde una tradicional casa de venta de motos, Jorge Minning brindó detalles sobre la actualidad de rubro, en diálogo con la Unidad Móvil de LU32. Además, analizó los hábitos de compra de los olavarrienses a la hora de elegir uno de estos vehículos y quiénes suelen recurrir más a las motos como medio de transporte.