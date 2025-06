Abremundos: una propuesta literaria en el Hospital de Pediatría

Se trata de un proyecto impulsado por la biblioteca "Del Otro Lado del Árbol" que comenzó a funcionar este lunes 2 en un sector del mencionado hospital. Andrea Fernández, integrante de la biblio, visitó los estudios de Radio Olavarría y contó como surgió la idea, como se gestó y se llevó a cabo.