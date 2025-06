Nadir Hadad: "Necesitaba esta oportunidad"

Nadir Hadad, futbolista olavarriense, habló en LU32 sobre su actualidad futbolística en Sportivo Las Parejas de Santa Fé, equipo que milita en el Federal "A". Contó su presente, habló de su paso y salidad de Olimpo de Bahía Blanca, y recordó sus familiares y momentos en Olavarría.