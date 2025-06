Humming Airways: ‘El primer mes fue un buen inicio’

El CEO de la aerolínea que comenzó a operar en la ruta Olavarría-Tandil-Aeroparque, Francisco Simón Errecart, habló en Lu32 y analizó cómo funcionaron durante los primeros momentos de actividad. Reconoció que la ciudad serrana tiene un público más turístico, mientras que desde Olavarría predomina el agroindustrial. Aseguró que todavía están estudiando la demanda, tanto de clientes como del recorrido. Aclaró además que no está pensado en el corto plazo apuntar hacia pasajeros que no sean corporativos.