Los Palmares: damnificados juntaron firmas para presentar ante el HCD

En la tarde de este jueves, algunos de los compradores de los lotes del Complejo Los Palmares se concentraron en la plaza central de la ciudad para pedir firmas de apoyo a los vecinos en una nota que será elevada este viernes al Honorable Concejo Deliberante. El objetivo es su pronto tratamiento y mediación en una solución que pueda facilitar el comienzo de la construcción de futuras viviendas.