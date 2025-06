Se movilizarán en Azul para pedir por la construcción de la autovía

Marcelo Erretegui de Estrellas Amarillas Olavarría, contó en LU32 que se van a unir el próximo domingo 8, al reclamo de la vecina localidad de Azul para que finalmente se realice la obra de la autovía que vienen reclamando.