64 años del Club Estrella de Villa Floresta: Hay festejo

El próximo sábado 14 de junio, el Club emblema del barrio celebrará sus 64 años con una gran y completa cena acompañada de la presentación de la orquesta "Dulce Morena". El valor de la entrada es de $25.000, y puede abonarse en dos cuotas. Juan Melotto, el presidente de la comisión directiva, dialogó con LU32 acerca de la actualidad del Club y las actividades que realizan.