Comienzan las charlas organizadas por la Asociación Belgraniana

Se desarrollarán todos los viernes de junio. Comienzan en esta jornada con el padre Germade como primer expositor, señaló Germán Rito Lopez, titular de la asociación, en diálogo con la unidad móvil de LU32. El sitio elegido es el Museo Dámaso Arce.