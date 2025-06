Hospital: quedó inaugurada la sala de cuidados moderados

Para el acto, llegó el ministro de salud de la provincia, Nicolás Kreplak, que destacó el lugar que ocupa Olavarría y reconoció que es necesaria mayor inversión. Por otro lado, alertó por la sobrecarga del sistema de salud y la caída en los ingresos para sostenerlo. El acto con el funcionario comenzó luego de una recorrida que hubo por las nuevas instalaciones, compartida por médicos del establecimiento, la comitiva del municipio, del ministerio y algunos periodistas.